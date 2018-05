Maak je eigen computer veiliger: 'Leer zelf hacken' 18 mei 2018

In Antwerpen kan je binnenkort op cursus 'Leren Hacken'. "Zodat je jezelf beter kan beschermen", zegt initiatiefnemer Jef Van Gool. De cursus bestaat al in tien landen, maar voor het eerst kunnen cursisten ook in ons land leren hacken. "Hoe communiceren computers met elkaar en hoe proberen hackers daar misbruik van te maken? Hoe kan iemand uw wachtwoord breken en hoe kan u dat risico ernstig verkleinen? Surft en werkt u met via een veilige internetverbinding? We leggen het allemaal uit, zodat u zich beter kan beschermen of anderen daarbij kan helpen", meent Jef Van Gool. "Mensen beseffen te weinig waar de gevaren zitten. De basisprincipes worden uitgelegd tijdens twee cursusdagen. Er zijn 8 tot 12 plaatsen." (KAV)

