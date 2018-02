Maak een cartoon voor Ieper 15 februari 2018

De Ieperse Stedelijke Cultuurraad organiseert een kunstketting waarbij creatievelingen worden uitgenodigd om een cartoon te maken. Eerder ging de cultuurraad al op zoek naar een Gedicht voor Ieper, een Gerecht voor Ieper, een Schilderij voor Ieper en een Fotoreeks voor Ieper. "Een Cartoon voor Ieper moet een duidelijke verwijzing bevatten naar Ieper in de ruime zin van het woord", aldus Gilbert Ossieur, voorzitter van de cultuurraad. "De cartoon moet een creatieve interpretatie zijn van of geïnspireerd zijn door een Iepers thema." Er zijn twee categorieën: - en + 18-jarigen. Iedereen kan deelnemen en de uiterste datum voor inzending is 30 juni 2018. Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen en een selectie maken voor deelname aan een tentoonstelling. Op die tentoonstelling wordt de lareaat bekend gemaakt. Meer info en reglement via gilbert.ossieur@skynet.be (CMW)

