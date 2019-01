Maak BEKERFINALES in Sportpaleis live mee 28 januari 2019

Zondag 10 februari worden in het Antwerpse Sportpaleis de finales van de Beker van België afgewerkt. De mannenfinale Aalst - Roeselare start om 14 uur, de vrouwenfinale Michelbeke -

Oostende om 18 uur. Twee duels op het scherpst van de snee. Naast de twee topmatchen is er ook heel wat randanimatie voorzien. Zo zal er voor de tweede maal een Volleybal Market georganiseerd worden in de Lotto Arena.

