Maaike Cafmeyer wil uw plasma 20 maart 2019

00u00 0

"Dat is lang geleden. Leef jij nog?" Met een nieuwe campagne gaat het Rode Kruis op zoek naar zoveel mogelijk plasmadonoren. De organisatie doet daarvoor een beroep op acteurs Guga Baúl en Maaike Cafmeyer. In vijf televisie- en radiospotjes, elk in een ander dialect, hopen ze ons te overtuigen plasma te doneren. "Zonder bloed of plasma was ik er niet meer geweest", zegt Cafmeyer. "Ik heb vlak na de bevalling van mijn eerste kind liters bloed toegediend gekregen. Mijn leven werd letterlijk gered door een donor en ik vind het hoog tijd om iets terug te doen." Zij gaf gisteren in Gent al een eerste keer plasma. Ook baby's met ernstige geelzucht of patiënten met een stollingsziekte zijn gebaat bij plasmadonatie én het wordt gebruikt in geneesmiddelen. Wie de gele vloeistof zelf wil geven, kan een afspraak maken in één van de elf donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen. De donatie verloopt pijnloos en duurt zo'n 45 minuten. (FT)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen