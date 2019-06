Exclusief voor abonnees Maagverkleining haalde mijn zoon uit negatieve spiraal Brief van de dag 17 juni 2019

Al van toen hij baby was, kampte mijn zoon met overgewicht. Nu is hij 24. Overal ben ik met hem geweest. Diëtisten, dokter-diëtisten, gespecialiseerde ziekenhuizen, Weight Watchers. Op het einde woog hij 180 kg en niemand kon hem helpen. Hij studeerde af, maar na twee jaar had hij nog geen werk. Overal werd hij afgewezen. Eén werkgever zei duidelijk dat het vanwege zijn overgewicht was. Mijn zoon zat in een spiraal van tegenslagen en raakte helemaal in zichzelf gekeerd. Tot hij in 2016 op de intensieve zorgen op Gasthuisberg belandde. Hij had ademnood en een flinke trombose. Toen is de bal aan het rollen gegaan, met de hulp van psychologen, diëtisten en dokters. Voor het eerst werd gepraat over een maagverkleining. Vorig jaar januari is hij geopereerd en vandaag is hij ruim 80 kg lichter. Al na 6 maanden vond hij een job en hij werkt nog steeds. Van slobbertruien en oude-mannenbroeken kon hij overschakelen naar moderne kleren. Hij is een knappe man nu en geniet van het leven. Had die operatie vroeger kunnen plaatsvinden, dan had mijn zoon meer van zijn tienerjaren kunnen genieten. Helaas had ik toen het geld niet als alleenstaande mama van drie studerende kinderen... Maagverkleiningen terugbetalen aan jongeren: goed idee!

Christine Rasschaert

