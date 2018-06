Maagklachten in Zweedse kamp 23 juni 2018

Bij Zweden trainden gisteren vier spelers niet mee. Anderlecht-spits Kiese Thelin moest woensdag al afhaken met een enkelprobleem. Helander, Jansson en Rohdén vlogen niet mee naar Sotchi voor de match tegen de Duitsers en bleven in het spelershotel in Moskou. Bondscoach Andersson hoopt dat ze nog kunnen worden overgevlogen. Lindelöf miste de openingswedstrijd tegen Zuid-Korea wegens ziekte, maar is wel weer inzetbaar. (SJH)