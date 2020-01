Exclusief voor abonnees M/V van de week De sultan van Oman 18 januari 2020

00u00 0

De voorbije week werd hij begraven, hoewel hij alles in het werk had gesteld om te blijven leven. Zoals een trip naar Leuven, waarvoor zoals bekend kosten noch moeite werden gespaard. Veel vroeger dan verwacht keerde de sultan terug, wat een teken aan de wand was. Met geld en moeite en goede bedoelingen kan er véél. Maar helaas, tegenover de dood zijn we vaak machteloos.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis