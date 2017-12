m/v van de week Baby van 2 weken 00u00 0

Het is De Warmste Week, maar de wereld draait natuurlijk verder. Ook met het schrijnend verhaal van de eenzame uitvaart van een baby in Leuven: een kistje zo groot als een schoendoos en geen ouders rondom. Wél een mooie tekst van dichter Peter Mangelschots. "Eén bladzij omgeslagen en je boek is uit."