M/V van de week

Is het een m? Of is het een v? In deze rubriek is het doorgaans kiezen tussen de twee. De ene keer een man, dan weer een vrouw. Met genderneutraal speelgoed, deze week bepleit, blijven we in het ongewisse. Het is een moeilijke discussie. Gaan we aan kinderen straks niet meer verklappen of ze "een broertje of een zusje krijgen", omdat "het toch geen verschil maakt"? Daar zullen ze het niet noodzakelijk mee eens zijn.