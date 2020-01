Exclusief voor abonnees M/V van de week 11 januari 2020

00u00 0

Ludo Van Campenhout

Is het een ziekte? Of gewoon een zwakheid? Is het een strijd? En zo ja, waartegen dan precies? Alcoholverslaving blijft moeilijk te doorgronden, anders zou het wel makkelijker op te lossen zijn dan de lijdensweg die mensen moeten doorstaan om er eindelijk, hopelijk, ooit vanaf te raken. Om nog niet te spreken van de stress voor hun omgeving. Courage.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis