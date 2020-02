Exclusief voor abonnees m/v van de week 08 februari 2020

00u00 0

Stefanie Jacobs

Ze had een knappe kerel in de Colruyt ontmoet, was met hem een kort gesprek over kaas begonnen, en bleek nadien danig van haar melk. Stefanie Jacobs begon een zoektocht naar de onbekende, maar die bleek gehuwd. Geen happy end, maar toch driewerf hoera voor zoveel lef, dat ongetwijfeld nog veel geluk gaat brengen.