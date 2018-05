M&M's willen ons volkslied aanleren 04 mei 2018

De hand op de borst, de rug kaarsrecht, de voeten mooi naast elkaar. Alleen... Dat volkslied. Prevelt u ook enkel het eerste en laatste zinnetje mee? Met het WK in zicht, slaan we beter geen mal figuur. De kleurrijke M&M-snoepjes, partner van ons nationale elftal, willen daarom iedereen de Brabançonne uit volle borst leren meezingen. Dat gebeurt tijdens de drie komende oefenwedstrijden: tegen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni). Voor aanvang van elke match zal de tekst in de drie landstalen op groot scherm getoond worden en kan er karaokegewijs meegezongen worden. 'Waar is da feestje?' wordt dan weer de slogan in de televisiecampagne. Bovendien komen er M&M's in tricolore verpakking. (FT)

