M-decreet in het onderwijs wordt afgeschaft Astrid Roelandt

30 september 2019

05u00 17 De Krant Het door de onderwijswereld vaak verfoeide M-decreet gaat op de schop. Dat hebben de Vlaamse onderhandelaars beslist. Er komt een 'begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden' in de plaats. Wat het precieze verschil is, moet nog blijken.

Het M-decreet, dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk wilde integreren in het gewoon onderwijs, werd ingevoerd in 2015, maar is in feite een erfenis van voormalig minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). Sinds de lancering zorgde het voor tal van verhitte debatten in het parlement én werd er herhaaldelijk aan geschaafd.

Zowel N-VA, CD&V als Open Vld was van plan om het M-decreet ook deze legislatuur weer bij te sturen. Maar de onderhandelaars beseffen dat de term intussen te beladen is en in de ogen van veel leerkrachten altijd een gedrocht zal blijven. Daarom zal er onder Jambon I werk gemaakt worden van een 'begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden'.

De afschaffing van het M-decreet lijkt een overwinning voor N-VA, die er in de vorige legislatuur hard op inbeukte. Maar ook CD&V kan met opgeheven hoofd naar de achterban: de term 'begeleidingsdecreet' komt recht uit haar verkiezingsprogramma. Wat er in de praktijk zal veranderen - en of de schrapping méér wordt dan een symbool - moet nog blijken. Bij de onderhandelaars valt te horen dat er per kind gekeken zal worden welk soort onderwijs het meest geschikt is, en dat men sneller zal ingrijpen als blijkt dat het mank loopt in de klas. Leerlingen zouden dan vlotter kunnen terugkeren naar het buitengewoon onderwijs, of omgekeerd.

Leraren zouden op hun beurt meer ondersteuning krijgen, maar of daar ook budget voor vrijgemaakt wordt, was gisteravond nog niet duidelijk.