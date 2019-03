Exclusief voor abonnees M'Buyu TD bij Lokeren 26 maart 2019

Lokeren heeft na enkele maanden een vervanger van Willy Reynders gevonden. Dimitri M'Buyu (54) is de nieuwe technisch directeur van de Waaslanders. Hij komt in de plaats van Thomas Bernaert, die de functie de voorbije maanden opnam. Hij krijgt opnieuw een hr-functie binnen de club. M'Buyu was de voorbije jaren hoofdscout bij Anderlecht. Hij begon als 10-jarige te voetballen bij Lokeren en speelde uiteindelijk 5 jaar in het eerste elftal. Hij tekende een contract van onbepaalde duur