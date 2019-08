Exclusief voor abonnees Lyon wil Mangala, maar Stuttgart werkt niet mee 09 augustus 2019

Twaalf miljoen euro. Dat is het bod dat Olympique Lyon voorbereidt op Orel Mangala (21) van Stuttgart. De Fransen zien in de Belgische belofteninternational - hij was een aangename verrassing op het voorbije EK - de gedroomde versterking voor het middenveld, maar het is zeer de vraag of Stuttgart wil meewerken. De Duitse club wimpelde eerder deze transferperiode onder meer Arsenal en AS Roma af met de melding dat Mangala "minstens dertig miljoen euro" moest kosten. Ook bij Marseille en Lille staat Mangala op de lijst. Het jeugdproduct van Anderlecht staat open voor een vertrek, maar houdt ook rekening met een extra seizoen Stuttgart. (PJC)