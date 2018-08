Lyon betaalt 10 miljoen voor Denayer 21 augustus 2018

Tien miljoen euro. Dat is de transferprijs die Olympique Lyon betaalt om Jason Denayer (23) weg te halen bij Manchester City. De verdediger tekent voor vier seizoenen in Frankrijk en zal er jaarlijks meer dan 2 miljoen euro netto verdienen. Denayer speelde vorig seizoen op huurbasis bij Galatasaray en had geen toekomst meer in Engeland. Via Lyon hoopt hij opnieuw Rode Duivel te worden. (PJC/RN)