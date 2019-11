Exclusief voor abonnees Lyon 3-1 Benfica 06 november 2019

00u00 0

In groep G won Jason Denayer, 90 minuten op het veld, met Lyon tegen Benfica. De Fransen klommen snel op voorsprong via Andersen en net voorbij het halfuur zorgde Depay voor 2-0. Na de pauze zorgde Seferovic voor de 2-1, maar verder kwamen de Portugezen niet. In het absolute slot maakte Traore er zelfs nog 3-1 van.