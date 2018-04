Lynn Van Royen maakt kans op prestigieuze tv-award 25 april 2018

Lynn Van Royen (28) is genomineerd in de categorie Beste Actrice op het prestigieuze Televisiefestival van Monte Carlo. Die eer valt haar te beurt dankzij haar straffe acteerprestatie als Kato in de Eén-dramareeks 'Beau Séjour', die nu ook via Netflix te bekijken is. Daarin speelt Van Royen, ook bekend van 'Spitsbroers', een tienermeisje dat ontwaakt in een plas bloed naast haar eigen lijk. Zonder dat ze zich ook maar iets herinnert, moet ze proberen haar eigen moordzaak op te lossen. 'Beau Séjour' is zelf ook genomineerd in de categorie Beste Dramareeks. Of Lynn en de makers ook effectief in de prijzen vallen, weten we pas in juni. (JOBG)