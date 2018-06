Lynn Van Royen kaapt hoofdrol weg in Vlaamse versie van 'De luizenmoeder' 21 juni 2018

00u00 0

Eerder deze week werd ze nog uitgeroepen tot Beste Actrice op het Televisiefestival van Monte Carlo voor haar rol in 'Beau Séjour', en nu kaapt Lynn Van Royen (29) de hoofdrol weg in 'De luizenmoeder'. Die nieuwe VTM-comedyreeks is gebaseerd op de Nederlandse hitserie met dezelfde naam die zich afspeelt in een basisschool. De satire op het gedrag van ouders, schoolpersoneel en kinderen gaat over schoolpleinregels, parkeerbeheer, hangouders, tienminutengesprekken, klassenappgroepjes en... luizenmoeders. Andere rollen zijn er voor Els Dottermans, die een lerares speelt, en Tom Audenaert als de schooldirecteur. De opnames voor 'De luizenmoeder' beginnen deze zomer. De uitzenddatum wordt later bekendgemaakt. (SD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN