Lynn Van Royen in het gips 30 juli 2018

Lynn Van Royen (28) zit in het gips. De actrice, die vorige maand nog op het tv-festival van Monte Carlo de prijs van Beste Actrice won voor haar rol in 'Beau Séjour', toonde op sociale media dat ze een verband draagt om haar rechterhand. Al voegt ze er graag aan toe het voorlopig geen groot probleem is, aangezien ze haar hand, gevuld met een zomers drankje, nog gerust kan draaien.

