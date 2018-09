Lynn (27) ging zelf door diep dal na tweede bevalling: "Ik heb begrip voor de moeder uit Varsenare. Ik weet wat het is om geen uitweg meer te zien" Stephanie Romans

01 september 2018

00u00 4 De Krant Een postnatale depressie kan een vrouw tot wanhoop drijven. Lynn Van Erdewijk (27) kan het weten: na de bevalling van haar tweede zoon had ze huilbuien en panische angst om in haar eentje voor de kinderen te zorgen. "Ik heb begrip voor de moeder uit Varsenare. Ik weet wat het is om geen uitweg meer te zien."

9 juli 2017. Voor de Peerse huishoudhulp Lynn Van Erdewijk is die dag voor altijd de 'Dag van de Doorbraak'. Jongste zoon Vinz is dan anderhalf jaar. Een gezond en vrolijk mannetje, geboren na een moeilijke zwangerschap. "Ik zat op het terras in de tuin, samen met mijn man. Gewoon, iets te drinken. Plots begon ik te wenen. Te wenen. Te wenen. Te wenen. Ik kon niet meer stoppen. Toen besefte ik eindelijk: dit is niet normaal. Ik moet hulp zoeken."

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN