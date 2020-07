Exclusief voor abonnees Lyles breekt WR... op 185m 11 juli 2020

Even leek het elf jaar oude wereldrecord op de 200 meter (19.19) van Usain Bolt van de tabellen geveegd. De Amerikaan Noah Lyles (22) liep op de Inspiration Games, een virtuele Diamond Leaguemeeting, de 200 meter zowaar in een tijd van 18.90. Dat is 29 honderdsten sneller dan Bolt in 2009. Het bleek te mooi om waar te zijn. Lyles had een verkeerde startrij gekozen en liep daardoor 15 meter te weinig. (MXG)