Exclusief voor abonnees LVMH heeft Tiffany beet 26 november 2019

00u00 0

De Franse luxegroep LVMH, bekend van onder meer de merken Louis Vuitton en Dior, is bereid 16,2 miljard dollar te betalen voor de bekende Amerikaanse juweliersketen Tiffany. Daarmee wordt het concern ook een belangrijke speler in die sector. LVMH staat nu al erg sterk in onder meer mode, cosmetica en dranken, maar was in de juwelensector nog ondervertegenwoordigd.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu