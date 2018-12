LVDK Te veel te vaak om goed te zijn 10 december 2018

Als in ons land de regering valt, is het vaak niet omwille van de essentie van het regeerprogramma. Dikwijls gaat het om een probleem van tweede orde dat plots opduikt uit het niets en enkel wordt gebruikt om van een regering of een politicus af te geraken. Soms gaat het over een kwestie die al jaren aansleept en helemaal niet dringt. En soms is het omdat een partij in paniek raakt na een slechte peiling en gewoon een alibi zoekt om zich te profileren.

