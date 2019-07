Exclusief voor abonnees LVDK op maandag 08 juli 2019

00u00 0

Kraaien van plezier

De Grand Départ van de Tour, drie dagen van puur plezier voor jong en oud. Als Brussel nog iets nodig had om de herinnering aan de zwarte dagen helemaal weg te vegen, was er niets beters dan het grootste wielerspektakel ter wereld. De beelden van onze hoofdstad, de Grote Markt met het stadhuis, de kathedraal, de skyline, de Brusselse lanen volop in de zon, de "vod" van Liesbeth Homans boven het paleis en de grootste aller tijden, Eddy Merckx. Wat een geweldige sfeer.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis