LVDK op maandag 22 juli 2019

00u00 0

1 Koning heeft haast

Koning Filip is van het minder geduldige type. Zijn vader werd pas kwaad toen er na een jaar nog geen zicht was op een nieuw federaal kabinet. In zijn 21 juli-toespraak veegde hij de politici zeer emotioneel de mantel uit. Zijn zoon heeft dat nu overgedaan, zij het op een meer beheerste manier. De teller staat tenslotte nog maar op 56 dagen, maar als je begint te rekenen vanaf de dag dat de regering-Michel viel, zitten we al 200 dagen zonder volwaardige federale regering. We kunnen enkel vaststellen dat er toppolitici zijn die meer inzetten op institutionele onbestuurbaarheid dan op de vorming van een regering. Nochtans is enige spoed aangewezen, omdat we tegen een groeiend budgettair tekort aankijken. Dat loopt al op naar de 10 miljard. In de kiescampagne werd trouwens amper gerept over een nieuw rondje staatshervorming, waar ook niets of niemand op voorbereid werd. Hervormingen zijn noodzakelijk, omdat de instellingen nu lijken op koterijen, gebouwd zonder grondplan. Efficiëntie ver te zoeken. Maar de eerste opdracht van de politiek moet gaan naar de financiën, nieuwe banen, armoedebestrijding en klimaatafspraken.

