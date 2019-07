Exclusief voor abonnees LVDK op maandag 01 juli 2019

De regering-Dewael

Moet een federale regering noodzakelijk over een meerderheid beschikken in de twee landsdelen? Het zou beter zijn van wel, maar het is geen verplichting. En dus verwees Patrick Dewael, geplebisciteerd tot Kamervoorzitter, naar eerdere voorbeelden. De regering-Di Rupo had een zeteltje te weinig in Vlaanderen en de regering-Michel miste een heel klad zetels voor een meerderheid in Wallonië. De potentiële partners van de N-VA, Open Vld en CD&V voorop, krijgen het op hun heupen, omdat De Wever maar geen aanstalten maakt om snel vooruitgang te maken. Integendeel, hij vertrekt straks voor een week naar Colombia, voor een congres van burgemeesters. Om wat te doen? Solliciteren voor de functie van beste burgemeester? En dus moet het land met al zijn problemen maar wachten tot meneer terug is.

