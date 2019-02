Luyindama: "Puta Anderlecht" 04 februari 2019

00u00 0

Christian Luyindama nam gisteren afscheid van het Standard-publiek. Zaterdag nog een hele wedstrijd gespeeld bij zijn nieuwe club Galatasaray - hij pakte geel na zes minuten, het werd 1-1 bij middenmoter Alanyaspor. Een dag later was hij al terug op Sclessin en nam hij een kwartier na affluiten de micro, maande hij het publiek aan tot stilte en begon hij te zingen. 'Danse ya ba boss'. Maar ook het minder fraaie: 'Puta Anderlecht' - middelvinger incluis. Waarna Mpoku hem de micro afnam. Luyindama werd gisteren trouwens uitstekend vervangen door zijn landgenoot Bokadi. Na een onwennig eerste kwartier groeide hij in de wedstrijd, in de tweede helft was hij feilloos. "We wisten dat hij klaar was om meteen een topper te spelen", zei Preud'homme. (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN