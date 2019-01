Luyindama in Congo 'Speler van het Jaar' 07 januari 2019

Christian Luyindama is verkozen tot Speler van het Jaar in Congo. De Standard-verdediger maakte vorig seizoen indruk bij Standard. Kopbalsterk, stevig in de duels, onverzettelijk. Na Marin (Roemenië) en Djenepo (Mali) is Luyindama de derde Rouche die in zijn thuisland wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar. (FDZ)