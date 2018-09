Luyindama de antiheld 03 september 2018

Een week eerder tegen STVV nog geprezen als de ultieme verzetsheld eindigde Christian Luyindama op Eupen als de pineut: hij gleed kort voor tijd ongelukkig een voorzet van Ocansey in eigen doel en kwam met geel ook goed weg na een venijnige tackle op de achillespees van Toyokawa. Begrijpelijk dat Luyindama met de kop in de grond langs de media passeerde en de perschef hem sommeerde snel door te lopen. Maar de spelers sprongen voor hem in de bres. "Luyindama is een belangrijke speler in de groep", zei Senna Miangue: "Owngoal of niet, het hele team van Standard heeft geleden in de tweede helft, niet alleen Luyindama." (BF)

