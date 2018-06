Luxevilla's boomen, vooral bij jonge gezinnen 21 juni 2018

00u00 0

De markt van het luxevastgoed trekt voor het eerst in jaren weer aan. Villa's raken vandaag dubbel zo snel verkocht als vijf jaar geleden. Dat blijkt uit een marktanalyse van gespecialiseerd vastgoedbureau Van der Build en wordt bevestigd door notariscijfers. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden er 21% meer villa's van meer dan 1 miljoen euro verkocht. De categorie tussen 500.000 euro en 1 miljoen euro lokt minder geïnteresseerden, met een schamele stijging van 2%. Het zijn vooral jonge gezinnen die er warmpjes bij zitten, zo blijkt. "Tien jaar geleden waren het vooral vijftigers die in het topsegment kochten. Nu zijn het gezinnen en kopers tussen de 30 en 45 jaar", aldus Van der Build. Het einde van de crisis in het luxevastgoed zou nu ingezet zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN