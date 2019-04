Exclusief voor abonnees Luxemburgse prinses moet titels afgeven na scheiding 11 april 2019

De Luxemburgse prinses Tessy Antony (33) is officieel gescheiden van prins Louis (32) en moet dus vanaf 1 september haar adellijke titels afgeven. Maar daar lijkt zij zich niet zomaar bij te willen neerleggen. Antony pakte altijd gretig uit met haar vorstelijke leven op Instagram en zette haar status goed in de verf. Ook nu blijft ze de titel 'Hare Koninklijke Hoogheid' gebruiken in interviews en poseert ze voor het paleis, hoewel ze er niet meer welkom is. Antony en prins Louis trouwden in 2006, nadat hun eerste zoon al geboren was. De twee kregen later nog een zoon. Tessy eiste aanvankelijk 1,6 miljoen euro van haar ex om een nieuwe woonst en een auto voor haar en haar zonen te kunnen kopen. Daar ging prins Louis niet mee akkoord, waarna hij een tegenbod deed: 3.370 euro alimentatie per kind per jaar. Ook mocht Tessy hun oude auto houden. Het vermogen van de Luxemburgse royals wordt op 3,5 miljard euro geschat. De rechter kende haar 9.200 euro per jaar voor de kinderen toe.

