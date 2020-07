Exclusief voor abonnees LUXEMBURG WERIS € 165.000 11 juli 2020

De grootte en ligging op 7 km van Durbuy zijn de voornaamste troeven van deze chalet. Die bevindt zich in degelijke staat, maar een opfrisbeurt en een likje verf zouden voor een modernere uitstraling zorgen. Wie daarvoor kiest, kan het best meteen ook investeren in isolatie, want het energielabel G is slecht, ook al is er dubbele beglazing. Er zijn drie slaap- en twee badkamers, een met bad en een met douche. Ze worden met schuifdeuren afgescheiden van de leefruimte. Aansluitend is er een tweede, aparte woonkamer die uitgeeft op een ruim, zwevend en zonnig terras boven het hellende en volledig omheinde terrein.

De verwarming is op aardgas. Beneden kun je heel wat spullen kwijt in de kelder. Er is mogelijkheid om een bouwgrond van 793 m² mee te kopen.

