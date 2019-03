LUXEMBURG ROCHEHAUT €665.000 23 maart 2019

00u00 0

Je moet maar één voet in dit appartement zetten om te weten wat de allergrootste troef is: het adembenemende uitzicht op de vallei van Frahan. Wie het vlakke Vlaamse land gewoon is, wordt hier omvergeblazen door de groene, heuvelachtige omgeving. Je kan er vanuit bijna elke kamer van genieten en natuurlijk ook vanop het riante terras. De flat op zich mag er zelf ook zijn. Hij is zo groot als sommige nieuwbouwhuizen die vandaag gebouwd worden en is met veel zin voor detail afgewerkt. Er zijn drie slaapkamers die allemaal over hun eigen badkamer beschikken. Het appartement maakt deel uit van Les Balcons de la Semois, een kleinschalig, recent project met vijftien luxe-appartementen en twee villa's. Je beschikt over een privékelder. Een parkeerplaats is apart aan te kopen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen