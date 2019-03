LUXEMBURG FANZEL €349.000 23 maart 2019

00u00 0

Wie van plan is om te investeren in een vakantiewoning om te verhuren, vindt hier misschien wel wat hij zoekt. Zeker omdat je de mogelijkheid hebt om er een huis van te maken dat bestemd is voor grotere groepen, een type vakantiewoning waar nog altijd een tekort aan is. Je beschikt over vijf slaapkamers die door hun oppervlaktes tussen 22 en 27 m² op te splitsen zijn. En er zijn nog twee te benutten zolderverdiepingen. Ook de leefruimtes zijn groot. Voor je kan starten met de verhuur is er wel een grondige opknapbeurt nodig. De basis van de constructie, met natuurstenen muren en vloeren, merbauramen en vakwerkwanden in de slaapkamers, is zeker oké. Je verblijft hier dicht bij bekende dorpjes als La Roche en Manhaye.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen