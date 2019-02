Luxecruise naar Antarctica, in het spoor van Belgische ontdekkingsreiziger 27 februari 2019

Begin 2020 organiseert de Franse rederij Ponant een luxecruise naar Antarctica die helemaal in het teken staat van de Belgische ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache. Vijf achterkleinkinderen van De Gerlache reizen mee en zullen vertellen over de expeditie en het leven van hun voorvader. De Gerlache was de eerste om met een expeditie te overwinteren op Antarctica. Dat gebeurde noodgedwongen: op 28 februari kwam het schip vast te zitten in het ijs en het duurde 15 maanden - met enkele maanden totale duisternis - vooraleer het weer los raakte. Bij zijn crew hoorde onder anderen de Noor Roald Amundsen, die later als eerste de geografische Zuidpool zou bereiken. 120 jaar later wil Ponant cruisetoeristen de mijlpaal laten herbeleven. De reis vertrekt op 9 februari 2020 in Ushuaia (Argentinië) en eindigt op 18 februari. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 9.610 euro per persoon.

