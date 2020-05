Exclusief voor abonnees Luuk de Jong excuseert zich voor groepsetentje met Sevilla-spelers 25 mei 2020

Spanje telt af naar de hervatting van de voetbalcompetitie op 12 juni, maar niet alle spelers nemen het even nauw met de geldende coronamaatregelen. Een groepsetentje met Sevilla-ploegmaats bracht Luuk de Jong in verlegenheid: "Sorry, dit zal niet meer gebeuren."

