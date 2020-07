Exclusief voor abonnees Lutonda (Anderlecht) naar RKC 10 juli 2020

00u00 0

Anderlecht slankt zijn kern verder af. De polyvalente linkerflank Thierry Lutonda (19) verhuist naar RKC Waalwijk. De Nederlanders huren het jeugdproduct in eerste instantie voor één jaar, er is ook een aankoopoptie voorzien. Bij RSCA paste Lutonda (ex-Standard) niet in de plannen, vorig seizoen speelde hij amper 8 minuten. Ook voor andere overbodige jongens zoals Saief, Dauda, Sá en Sanneh zoekt paars-wit nog oplossingen. (PJC)