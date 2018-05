Lutgart Simoens viert 90ste verjaardag op Radio 2 24 mei 2018

Lutgart Simoens, één van de mooiste radiostemmen van Vlaanderen, wordt vrijdag 90 jaar. Om dat te vieren is er vandaag een speciale 'Lollipop'-uitzending op Radio 2. Tussen 15 en 16 uur zal ze er plaatjes kiezen. In 2014, toen de radio 100 jaar bestond, werd Lutgart uitgeroepen tot populairste radiofiguur. Voor haar verzoekplatenprogramma 'Vragen staat vrij' op zondagavond las ze bijna een miljoen brieven. Legendarisch waren ook de weerbabbels met Armand Pien in 'Platenpoets' op vrijdagmorgen, en haar interview met koningin Fabiola was historisch. Op 30 mei is het precies 25 jaar geleden dat Lutgart de laatste keer 'Vragen staat vrij' presenteerde. Daarna ging ze met pensioen. (MVO)

