Luna Meers wint het sterrentoernooi van Anderlecht

Op het sterrentoernooi van Anderlecht deed Luna Meers de voorbije week vertrouwen op. Meers bereikte er de finale na overwinningen tegen Emma Vanderheyden (6-2, 7-6) en Celine Schepers (6-2, 2-6, 6-1). In de eindstrijd ging de speelster van TC Diest met 6-3, 6-1 over de als eerste geplaatste Juliette Bastin. Deze week begint Meers aan het sterrentoernooi van TC Isis in Izegem. Ook haar zus Luna Meers en Amelia Waligora staan er rechtstreeks op de hoofdtabel.

