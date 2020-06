Exclusief voor abonnees Lulu Home Interior 06 juni 2020

In een stijlvol art-nouveaupand van de beroemde architect Victor Horta in de Brusselse Kanaalwijk opende Lulu Home Interior zopas een derde vestiging. In de woonwinkel van 1.500 m² mag je een mooie verzameling van Scandinavisch geïnspireerde meubels verwachten. Naast collecties van gevestigde waarden zoals Serax en Bloomingville, ontdek je in de pop-up room tal van déco-musthaves van nieuw Belgisch designtalent. Zodra de coronamaatregelen dat toelaten, kan je in de koffiebar ook brunchen en lunchen. Ter illustratie: fles 1 l Fish & Fish Serax, richtprijs: 23,50 euro.

