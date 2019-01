Lukaku ziet United 7de op rij winnen 21 januari 2019

Man United gaat onder Ole Gunnar Solskjaer gewoon door op zijn elan. Zeven zeges op zeven. Weer helemaal in de race voor de top vier. Paul Pogba en Marcus Rashford scoorden weer. De twee gezichten van de revival. Romelu Lukaku krijgt deze week in de FA Cup, op Arsenal, zijn kans in de basis. Zaterdag moest hij tevreden zijn met amper 8 minuten. Luxe-invaller

