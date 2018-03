Lukaku wil 'upgrade' van zijn snelheid in FIFA 01 maart 2018

Leuke tweet van Romelu Lukaku. De spits van Manchester United is niet tevreden over zijn sprintsnelheid in het voetbalspel 'FIFA' en maakte de makers, EA Sports, daar ook op ludieke wijze attent op. "Ik wil een upgrade van mijn acceleratievermogen", tweette hij. "Jullie hebben toch mijn sprint gezien op het einde van mijn laatste wedstrijd (tegen Chelsea, red.)? Gaan jullie er iets aan doen?" (KDZ)