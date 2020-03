Exclusief voor abonnees Lukaku wil terug naar Anderlecht... binnen 8 jaar 04 maart 2020

Feest voor Romelu Lukaku. Exact tien jaar geleden vierde 'Big Rom' zijn debuut voor de Rode Duivels. In een vriendschappelijk duel tegen Kroatië kreeg hij zijn eerste speelminuten van toenmalig bondscoach Dick Advocaat. Op zijn Instagram-account beantwoordde hij een aantal vragen van zijn volgers, zie hiernaast. Eén van die vragen was wanneer hij zou terugkeren naar Anderlecht. "Op mijn 34ste, denk ik." Bij een volgende vraag over een mogelijke terugkeer adresseerde Lukaku Anderlechtmanager Michael Verschueren. "Minimum 2 jaar", schreef hij. Wellicht doelend op de contractduur.

