Een zwart jongetje dat een trui draagt met het opschrift 'Coolest monkey in the jungle': de nieuwste reclamecampagne van H&M zorgt voor heel wat controverse. Het kledingmerk excuseerde zich en verwijderde de trui zelfs uit zijn winkels, maar de schade is al aangericht.

