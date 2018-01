Lukaku weer aan het feest 00u00 0

Hij leek eerst niet zinnens te vieren, maar bedacht zich. Romelu Lukaku maakte tegen Stoke City zijn elfde in de Premier League, zijn zeventiende van het seizoen. Een bekroning voor een goeie match als aanspeelpunt voorin. Dat zat ook verpakt in dat doelpunt, twintig minuten voor tijd. Hij nam de pass van Martial met de rug naar doel in de zestien aan, draaide weg en wachtte het juiste moment af. Een spitsengoal die werd gevierd met een forse vuistzwaai. Voor de rust hadden Valencia en Martial de match al beslist. United verkleint de kloof met stadsrivaal City tot twaalf punten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN