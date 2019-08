Exclusief voor abonnees Lukaku voelt meteen de liefde bij Inter 09 augustus 2019

De liefde heeft hij al gevoeld, maar ze kan ook snel weer keren. Honderden dolenthousiaste Intertifosi wachtten Romelu Lukaku om 2 uur 's nachts op in de luchthaven van Malpensa. Een verbaasde Rode Duivel trok grote ogen en gooide met duimpjes. Zo'n ontvangst had hij niet verwacht. Een binnenkomst als een held. Zijn eerste dag bij Inter was een mediagebeuren, met camera's en smartphones die overal opdoken. Inclusief een verschijning aan het raam. Na de medische testen tekende hij een contract tot 2024. Iedereen blij. "Inter was de enige club waar ik naartoe wilde", zei Big Rom in het aankondigingsfilmpje. Een leugentje om bestwil, zeg maar. Zijn flirt met en zijn jawoord aan Inters rivaal Juventus vermeldde hij bewust niet. Zaterdag maakt hij mogelijk al zijn debuut in een oefenmatch tegen Valencia.

