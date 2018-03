Lukaku speelt zijn rol in ommekeer Van 2-0 naar 2-3 06 maart 2018

Een schicht van Nemanja Matic in de slotminuten. Manchester United pakte bij Crystal Palace alsnog de zege na een spectaculaire ommekeer. De Mancunians haalden een 2-0-achterstand op. Ook Romelu Lukaku speelde zijn rol met zijn veertiende van het seizoen - de gelijkmaker een kwartier voor tijd. Een lamlendig United, met een sloffende Pogba, een zwakke Sanchez en een onzichtbare Lukaku, maakte na de pauze een 2-0-ruststand ongedaan. Townsend had na knap voorbereidend werk van Christian Benteke de thuisploeg op voorsprong gebracht. Big Ben speelde meer dan zijn rol. Hij scoort dit seizoen amper (2 goals), maar met zijn assists (4 in 2018, 5 in totaal) heeft hij toch zijn invloed gehad. Ook in de tweede goal was hij betrokken: een fout op hem werd niet gefloten, maar Van Aanholt profiteerde van het voordeel. Benteke dreigde met het hoofd. Bij 2-1 redde De Gea met een knappe reflex een kopbal. Kort erna veegde hij zelf een poging van Matic van de lijn. Uiteindelijk mocht het niet baten. De Serviër besliste de match. (KTH)

