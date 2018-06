Lukaku speelt niet 27 juni 2018

Gratis tip: haal Romelu Lukaku nog snel uit uw pronostieken voor speeldag drie. De spits-in-vorm, goed voor vier goals op dit WK, speelt morgen zeker niet tegen Engeland. Hoewel zijn enkelblessure niet heel ernstig is, willen de technische en medische staf geen onnodige risico's nemen - de kwalificatie is toch al binnen. Vandaar ook dat Lukaku - in tegenstelling tot Mertens en Eden Hazard, die wel hervatten - gisteren uit voorzorg ontbrak op de laatste groepstraining in Dedovsk, alvorens vandaag naar Kaliningrad te vliegen. Batshuayi lijkt zijn logische vervanger. Tot slot dit: Vermaelen en Kompany tekenden alweer present op het oefenterrein. De twee zijn helemaal speelklaar. (PJC/SK)