Lukaku scoort 27 januari 2018

Man United plaatste zich voor de volgende ronde van de FA Cup na 0-4-winst bij Yeovil. Lukaku viel in en scoorde in blessuretijd de vierde treffer. Nieuwkomer Alexis Sánchez maakte een goeie indruk. Er was wel meteen wat ophef rond hem. Hij miste maandag door de hectiek rond zijn transfer naar United een dopingcontrole. De verantwoordelijkheid van Arsenal, op dat moment nog eigenaar van de Chileen.

